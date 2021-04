Presidio Asp del Viale della Vittoria, chiusura uffici per sanificazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La direzione del Distretto Sanitario di Agrigento comunica che nella data di domani, venerdì 16 aprile, i servizi del PTA di via Giovanni XXIII di Agrigento rimarranno chiusi al pubblico per esigenze logistico-organizzative e per consentire una sanificazione degli ambienti.