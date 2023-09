"Presi con cocaina ed eroina dopo essersi riforniti a Palermo": condannati due giovani

Due condanne per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sono state inflitte dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Termini Imerese, Gregorio Balsamo, nei confronti di Marco Ferraro, 26 anni, di Ribera, e Ajmen Mahjoub, 29 anni, di Sciacca, originario della Tunisia, sorpresi lo scorso 10 marzo nei pressi dei caselli autostradali di Buonfornello, nel Palermitano, dopo avere fatto rifornimento di droga.

Il giudice ha inflitto 8 mesi a Ferraro e un anno a Mahjoub: la pena decisa nei confronti dei due imputati è ampiamente inferiore rispetto alla richiesta del pm che aveva proposto 6 anni per quest'ultimo e 4 anni per Ferraro.

La polizia stradale, avvisata dal personale della Capitaneria di porto che aveva notato alcuni movimenti sospetti, aveva deciso di intervenire e non si sarebbe fermata nemmeno dopo che uno dei due aveva consegnato spontaneamente una piccola dose di cocaina.

Alla fine, dalla perquisizione accurata eseguita nel cuore della notte, erano saltati fuori 20 grammi di cocaina e 11 di eroina.

I due erano stati bloccati a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio da Ferraro e sottoposti ad un controllo della polizia stradale, dopo che la Capitaneria aveva segnalato dei movimenti sospetti. Il tunisino aveva subito consegnato un grammo di cocaina, la perquisizione ha consentito poi di trovare il resto della droga nascosta all'interno del passaruota posteriore.

Il controllo dei cellulari, inoltre, ha fatto emergere alcune chat di whatsapp che sembrano fare riferimento, con nomi in codice, a cessioni di droga. Il giudice, accogliendo in parte la richiesta della difesa (Ferraro era assistito dall'avvocato Fabio Inglima Modica, Mahjoub dal legale Giovanni Forte), ha riqualificato la contestazione inquadrandola come "fatto di lieve entità". La circostanza ha portato a condanne molto meno severe. Nei confronti di Ferraro è stata disposta la sospensione condizionale della pena e sono stati revocati gli arresti domiciliari.