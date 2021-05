Consegna di droga notturna bloccata dalla polizia? Due assoluzioni

Il giudice scagiona entrambi gli imputati: per il giovane che ha cercato di disfarsi di 83 grammi di hashish il fatto è stato ritenuto "di particolare tenuità". Pieno proscioglimento per l'altro ventenne: "Stava solo cercando di acquistarla ma gli agenti sono intervenuti prima"

Un'auto sospetta nel cuore della notte, di inverno, a Cannatello. L'intervento della polizia che, probabilmente, blocca in anticipo la consegna della droga e la denuncia per detenzione illecita di 83 grammi di hashish.

A distanza di tre anni dall'operazione, scattata il 21 gennaio del 2018, i due imputati - Abdellah Farah e Arian Cecchini, entrambi di 22 anni - sono stati assolti. Differenti le motivazioni, depositate insieme al dispositivo, in base alle quali il giudice monocratico Andrea Terranova ha deciso il proscioglimento.

La polizia, insospettita dalla presenza di un'auto, posteggiata in piena notte con due ragazzi dentro, decise di intervenire per un controllo: Farah, seduto nel lato passeggero, secondo la ricostruzione dei fatti, una volta sceso dal mezzo (Cecchini era seduto nel posto del conducente), avrebbe cercato di disfarsi, facendolo cadere per terra, di un involucro con 83 grammi di hashish.

Nell'auto, inoltre, erano state trovate tre banconote da 50 euro. Il pubblico ministero Fabrizia Fasulo aveva chiesto, per entrambi, la condanna a 1 anno di reclusione. Il giudice, come sostenuto dal suo difensore, l'avvocato Daniela Posante (nella foto sopra), ha ritenuto che Cecchini non abbia commesso alcun reato perchè semplicemente - è scritto nelle motivazioni - era alla ricerca di stupefacenti da acquistare e l'intervento della polizia, ha bloccato ogni cosa.

La detenzione illegale, quindi, secondo il giudice è riconducibile al solo Farah ma, tuttavia, aderendo anche alle tesi del suo legale Fabio Caldara, è arrivato alla conclusione che si è trattato di un fatto di "particolare tenuità".