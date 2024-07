L'inchiesta sul carico di 79 chili di droga da Marsiglia: i due fidanzati restano in carcere

Arresto confermato: il tribunale della libertà di Palermo ribadisce la custodia in carcere per i due marsigliesi - un uomo di 40 anni e una donna di 51 - arrestati l'8 giugno dopo essere stati pedinati, da Sacchitello fino al ponticello di Maddalusa, a San Leone, e bloccati con 79 chili di hashish.

La scarcerazione, per un vizio procedurale, è stata evitata in extremis con la traduzione degli atti in lingua francese senza la quale, con ogni probabilità, i giudici del riesame avrebbero dovuto annullare il provvedimento restrittivo.

Dalla Francia a San Leone con 79 chili di droga, due arresti

Nel frattempo le indagini proseguono su due fronti: innanzitutto per cercare il complice che è riuscito a fuggire fra le campagne dopo avere finto di sottoporsi a un controllo e poi per comprendere se, nel cellulare trovato in fondo al fiume dopo che uno dei due corrieri lo ha gettato quando i finanzieri hanno trovato i 79 panetti di hashish nella loro auto, ci sono messaggi e telefonate utili a ricostruire la linea di narcotraffico che dalla Francia avrebbe rifornito il mercato di Agrigento.

L'operazione, nella statale 640, lo scorso 8 giugno ha consentito anche di sequestrare un'auto e identificare un marocchino ritenuto complice dei due francesi, che però è riuscito a fuggire in campagna fingendo di essere collaborativo all'alt degli uomini delle fiamme gialle.

L'uomo ha provato a giustificare l'amica, con cui a suo dire ha una relazione sentimentale, dicendo che era all'oscuro di tutto e che l'aveva accompagnato in Italia per un viaggio di piacere senza sapere nulla del carico di droga di cui attendeva istruzioni, a suo dire, per gestire la consegna poi bloccata dai finanzieri che stavano pedinando le due auto che arrivavano dall'autostrada Catania-Palermo.

Il loro legale Gianfranco Pilato ha impugnato il provvedimento al tribunale della libertà di Palermo che, tuttavia, ha confermato l'ordinanza del gip Giuseppe Miceli.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.