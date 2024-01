Maltempo in arrivo: il presepe di Caltabellotta va in archivio con un giorno di anticipo

Per condizioni meteo avverse, annullato l’appuntamento di domani, sabato 6 gennaio, con il presepe vivente di Caltabellotta.

Tra i più belli di Sicilia, il presepe vivente del bel borgo medievale, è giunto quest’anno alla sua ventinovesima edizione. Migliaia i visitatori arrivati da tutta l’Isola, in occasione delle date precedenti. “Caltabellotta Città Presepe” è stata una opportunità unica per calarsi nell’atmosfera magica della Natività, riviverne tutta l’immensità, immergendosi nella dimensione senza tempo di un borgo-gioiello che di per sé sembra già un presepe; un dedalo di stradine medievali a mille metri di altitudine, dominate dalle rovine del castello normanno, dall’eremo intitolato a San Pellegrino e dalle necropoli Sicane. Da qui sono passati greci, romani, bizantini, arabi, normanni, svevi, lasciando lungo duemila anni di storia, straordinarie testimonianze.

Tra professionisti e residenti, la manifestazione ha coinvolto oltre sessanta attori. Anche quest’anno “in scena” i performer della Savatteri Produzioni con la loro originalissima novena. Insieme con loro, diversi artisti provenienti da ogni parte della Sicilia. Tra le antiche e strette vie del centro abitato, si sono svolti gli spettacoli itineranti della Compagnia Magma e dell’attore Gianleo Licata; si sono apprezzati i canti della tradizione popolare siciliana con l’artista Lidia Fortunato e il gruppo dei Cunto e Cantu, e le rappresentazioni della compagnia teatrale I Sognattori.