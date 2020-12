Danneggiato uno dei presepi in centro storico: i volontari lo ripareranno

Danneggiato da ignoti, riparato dalla buona volontà di chi l'aveva costruito con amore. Stiamo parlando di uno dei presepi realizzati nei giorni scorsi da parte del movimento culturale "Il Centro Storico di Agrigento", che aveva collocato tre esposizioni tra piazza Stazione, villa Bonfiglio e il Rabato. Nel primo pomeriggio di sabato, alcuni residenti nella zona di via Garibaldi hanno allertato due membri del movimento spiegando loro che una due sagomeera stata decapitata.

"I presepi, installati non solo al Rabato, ma anche in alcuni punti significativi della nostra città - dice il coordinatore Mattias Lo Pilato - vogliono essere un segno di speranza a quanti passeranno per quelle vie. porremo rimedio all'atto sacrilego e vandalico sostituendo nei prossimi giorni quello danneggiato. Un gesto così vile, non può essere lasciato inosservato, pertanto invitiamo ognuno a diventare custode del patrimonio comune".