Protesi all'anca e al ginocchio, al "San Giovanni di Dio" un moderno robot per gli interventi

In Sicilia sono solo due le strumentazioni di questo tipo utilizzate per le delicate operazioni alle articolazioni

Nonostante i tanti problemi soprattutto legati alla carenza di medici, il reparto di Ortopedia dell'ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento si dota di un moderno robot che sarà utilizzato in sala operatoria per impiantare le protesi a ginocchio e anca. Si tratta di un sofisticato strumento che non sostituisce comunque il chirurgo, ma che grazie alla tecnologia, sarà aiutato per ottenere interventi meno invasivi e di altissima precisione. Il robot di Ortopedia, costato circa ottocento mila euro, secondo i vertici dell'Asp di Agrigento, rappresenta il primo passo verso la chirurgia robotica che, nei primi mesi del prossimo anno, potrebbe implementarsi con altre strumentazioni che darebbero un contributo importante non solo ai medici ma anche ai pazienti.