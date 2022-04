Esperienze lavorative all’estero per i diplomati della provincia: Confcommercio presenta il progetto “Erasmus plus”

Gli studenti faranno tiricini nel settore turistico-alberghiero e commerciale in diversi paesi europei acquisendo tutti gli strumenti necessari per essere subito competitivi e appetibili per le aziende

Si chiama “Erasmus Plus” e si può considerare l’evoluzione, la versione 2.0 del classico Erasmus che tutti conoscono e che prevede lo scambio culturale tra studenti di nazionalità diverse. Questa volta però l’obiettivo è l’inserimento nel mondo del lavoro: gli studenti infatti andranno all’estero per fare esperienza professionale ed acquisire tutti gli strumenti necessari per essere da subito competitivi e appetibili per le aziende. Il progetto è stato presentato da Confcommercio al museo di Santo Spirito.

“Il mondo del lavoro oltre i confini” è lo slogan dell’iniziativa che è frutto dell’impegno di Confcommercio e del “Gruppo giovani imprenditori” di Agrigento.

“Daremo la possibilità a 20 neodiplomati - ha detto Luca Cirelli, responsabile fonts experience - di svolgere tirocini e stage professionali all’estero in diversi paesi europei nel settore turistico-alberghiero e in quello commerciale. Si tratta di un’esperienza di 4 mesi. In un contesto internazionale, dunque, acquisiranno tutte quelle tecniche fondamentali per inserirsi facilmente nel mondo del lavoro”.

“Un grande risultato - ha aggiunto Giuseppe Caruana, presidente Confcommercio Agrigento - voluto e ottenuto dai giovani imprenditori. Davvero una sinergia straordinaria, tra Confcommercio e Gruppo giovani imprenditori, che cercheremo di sfruttare al massimo selezionando i nostri migliori talenti”.

“Sarà un’esperienza prettamente lavorativa in paesi europei - ha dichiarato Gero Niesi, presidente Giovani imprenditori di Agrigento - dove la città dei templi è stata nominata capofila della Sicilia. Il bando che ci porterà a selezionare i giovani che dovranno partire esce in una giornata importante ed emblematica che segna la fine dello stato di emergenza e che ci consentirà di ripartire dopo 2 anni difficili”.