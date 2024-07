Pronto soccorso, l'annuncio di Capodieci: "Presto l’avvio dei lavori di ristrutturazione"

“Domani deliberiamo l’inizio dei lavori al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. I nostri problemi rimangono legati all’acquisizione delle risorse umane, come ad esempio per il reparto di ortopedia dell’ospedale di Sciacca dove in tutti i modi, stiamo tentando di reclutare specialisti per garantire la giusta assistenza sanitaria alla popolazione”.

Così ai microfoni di AgrigentoNotizie, il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha ribadito quanto anticipato nei giorni scorsi a Dossier sull’imminente avvio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del pronto soccorso agrigentino. Le dichiarazioni del primo dirigente della sanità agrigentina sono giunte a margine della presentazione del Piano salute 2024 – 2026, una convention aziendale che Asp ha voluto tenere nella suggestiva cornice del giardino della Kolymbethra di Agrigento.

Le tanto attese opere di ristrutturazione del presidio d’emergenza consentiranno a medici e pazienti, di usufruire di spazi più idonei alle attività sanitarie.