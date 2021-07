Nuovi corsi di laurea e stage formativi, il presidente del polo: "Puntiamo sull'università di prossimità”

“La mission che ci siamo posti è quella di sviluppare un'università di prossimità per consentire ai ragazzi di infiltrarsi nel tessuto lavorativo e professionale della città per iniziare a radicarsi in maniera tale da potere, ove gradito, restare nel proprio territorio e avviare esperienze professionali”. Queste, dai microfoni di AgrigentoNotizie, sono state le parole pronunciate dal professore Marcantonio Ruisi che per l'università degli studi di Palermo, presiede il polo territoriale di Agrigento, in occasione della presentazione dell'offerta formativa del prossimo anno accademico. Due sono i nuovi corsi di laurea che Unipa ha deciso di avviare nella città dei Templi, si tratta di quello magistrale a ciclo unico in “Scienze della formazione primaria” e il corso triennale in “Scienze delle attività motorie e sportive”. Da lunedì prossimo 2 agosto, per gli studenti sarà possibile presentare istanza di immatricolazione.