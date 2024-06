Videosorveglianza e lotta all’abbandono dei rifiuti, 11 segnalati in Procura: 26 le foto trappole sul territorio

Presentazione ufficiale oggi al Comune di Agrigento del servizio di video sorveglianza per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti in strada. Sono attualmente 20 i luoghi monitorati, ma nei prossimi mesi, altre foto trappole, complessivamente saranno 56 quelle verranno collocate in altre zone che potenzialmente rischiano di essere trasformate in discariche abusive. Il servizio di noleggio del sistema di controllo e trasmissione dei dati, è curato da una società pugliese e costa alle casse del Comune, 120 mila euro all’anno.

Durante l’incontro odierno, il vice sindaco Aurelio Trupia ha anche illustrato i primi dati del servizio che è stato attivato lo scorso 13 maggio. Complessivamente gli illeciti immortalati sono stati 269, di questi, 11 comunicazioni sono già stati trasmessi dal corpo di polizia locale alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Chi viene sorpreso ad abbandonare rifiuti in strada, in virtù delle novità normative introdotte nello scorso mese di ottobre, rischia una denuncia penale, il sequestro del mezzo utilizzato per commettere il reato e, in caso di recidività anche la confisca del veicolo. In vista di Agrigento capitale italiana della cultura 2025, l’amministrazione comunale lancia un ulteriore appello alla collaborazione dei cittadini nel mantenere puliti gli spazi urbani.

