“Sulle orme di Pietro in terra agrigentina”, la chiesa ricorda le visite di tre grandi pontefici

“Lampedusa è conosciuta anche per la sua opera d'arte, la porta d'Europa, ma dovremmo sempre considerare che ogni porta deve essere transitabile in da entrambi i lati, quindi non solo Europa ma anche porta d'Africa”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie, l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano ha parlato delle manifestazioni in programma dal 8 al 10 luglio prossimi sull'isola agrigentina per celebrare i 10 anni dalla visita apostolica di papa Francesco.

La chiesa agrigentina, si appresta a ricordare il passaggio anche di altri due pontefici: papa Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. “Sulle orme di Pietro in terra agrigentina” è il titolo delle iniziative in itinere, il primo appuntamento, fissato per l'11 aprile prossimo, vedrà le celebrazioni per il centesimo anniversario della vista dell'allora monsignore Angelo Giuseppe Roncalli al seminario di Agrigento.

Dal 7 al 9 maggio invece, il focus si sposterà sul famoso anatema ai mafiosi lanciato dal papa polacco dalla città dei Templi ed infine, dal 8 al 10 luglio, il ricordo a Lampedusa della visita di papa Francesco. Il programma delle manifestazioni, prevedono incontri dibattiti e momenti di riflessione, alla presenza fra gli altri, anche di importanti figure istituzionali che avrebbero offerto la propria disponibilità a partecipare. I dettagli saranno forniti prossimamente dalla curia arcivescovile di Agrigento.