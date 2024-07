La città è pronta ad abbracciare San Calò, si potrà salire sul fercolo ma niente lancio di pane: tutte le novità della festa

La città di Agrigento si prepara ai festeggiamenti di San Calogero, in mattinata nel santuario dedicato al santo nero, è stato presentato il programma della manifestazione, diverse sono le novità rispetto allo scorso anno. Si parte con l’iniziativa “u venniri a villa” promossa dall’associazione dei portatori e che, dalle ore 20.30 di oggi, in piazza stazione partirà con una degustazione di prodotti tipici siciliani, durante la serata poi si avranno momenti musicali e lo spettacolo del cabarettista palermitano Marco Manera. Venerdì sera, 12 luglio invece, sempre dal palco di piazza Stazione a intrattenere il pubblico sarà Nino Frassica e la sua band.

Per quanto riguarda i tradizionali momenti di devozione popolare, la principale novità dell’edizione 2024, in realtà è un ritorno alla tradizione con i devoti che potranno salire sul fercolo per baciare la statua del santo.

Come nello scorso anno, la scalinata del santuario dovrà essere libera per facilitare l’uscita del feretro che poi, osserverà delle fermate prestabilite per consentire ai devoti di compiere il gesto di devozione.

Per quanto riguarda il lancio del pane invece, è stata riconfermata la collaudata esperienza dei buoni devozionali che potranno essere lasciati nei panifici proprio per evitare di sprecare il pane. Nella giornata odierna sarà definita anche la location dei fuochi d’artificio che, visti i lavori in corso nella Villa del Sole, con molta probabilità si svolgeranno all’interno dello stadio Esseneto.

