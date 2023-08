Storie di migranti, tutto pronto nella Valle dei Templi per l'iniziativa “Mamma Africa”

“Mamma Africa: di mare, di madri e altre storie” è l'evento di sensibilizzazione sugli aspetti legati al fenomeno migratorio promosso dalla questura di Agrigento in programma giovedì 10 agosto alle 22 al teatro della Panoramica dei Templi. L'iniziativa è stata presentata nella sede del Parco archeologico di Agrigento. “Vogliamo semplicemente raccontare – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il questore Emanuele Ricifari – quali sono le esperienze di chi lavora sul campo e ricordare, anche in modo ironico, quali sono le modalità di comunicazione con queste persone che arrivano da lontano. Le madri insegnano che anche con i gesti si riesce a parlare un linguaggio universale.

Manca la consapevolezza del momento dell'arrivo dei migranti, chi lo vede capisce molte cose del fenomeno. Richiamare l'attenzione su questo momento ci serve per fare informazione vera e sana e contemporaneamente avere un ruolo pedagogico per spiegare ai cittadini quali sono i problemi che l'immigrazione pone, quali sono quelli che porta, ma spiegare anche i valori e le necessità che stanno dietro un'accoglienza ordinata".

Prevista la proiezione del documentario su Lampedusa di e con Luca Vullo (ambasciatore nel mondo della comunicazione gestuale italiana) che servirà a far capire come, tra serio e ironico, si comunica con i migranti che sbarcano: si utilizza sempre il linguaggio internazionale dei gesti.

"Una delle riflessioni che faremo - ha aggiunto Ricifari - sarà sullo scarto che esiste fra la vita dell'isola e ciò che è la realtà del fenomeno immigrazione. Lampedusa, di fatto, della materialità del fenomeno non se ne accorge. Si accorge però degli effetti mediatici che questo porta, si crea una sorta di paradosso perché chi è proprio lì ne parla nella maniera meno competente".

"Il tema trattato da questa iniziativa è cultura e il Parco archeologico Valle dei Templi ha sposato con piacere l'iniziativa": queste le parole del direttore dell'ente Roberto Sciarratta.