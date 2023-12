La Dia si presenta al pubblico con un calendario dedicato alle attività dell'organismo interforze

Venti anni dopo la sua ultima edizione, torna il calendario della Direzione Investigativa Antimafia che mira a far comprendere quali sono le competenze e gli ambiti operativi dell'organismo investigativo interforze di contrasto alla criminalità organizzata.

Nelle dodici tavole del calendario, la direzione centrale, rende merito ai presidi sparsi sul territorio nazionale ed ecco dunque che, il mese di gennaio è dedicato, fra gli altri, anche alla sezione operativa di Agrigento con le immagini dei suggestivi templi dorici.

In mattinata, il calendario della Dia è stato presentato nella sede operativa di Agrigento dal tenente colonnello Antonio Caldarella che ha evidenziato anche la nuova architettura territoriale della Dia in Italia e i progressi tecnologici nelle investigazioni effettuate grazie alla “rete@on”, ovvero il network di cui la Direzione Investigativa Antimafia è project leader e che opera in collaborazione con Europol, rendendo possibile l’impiego sul posto di investigatori delle forze di polizia dei paesi aderenti.