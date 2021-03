Vaccinazioni antiCovid-19, cambia l’indirizzo mail per la segnalazione di difficoltà nelle prenotazioni

Segnalazione dei problemi connessi alle prenotazioni per vaccini anti-Covid19, cambia la mail di riferimento. Se nei giorni scorsi era stato comunicato l’indirizzo mail alfonso.cavaleri@aspag.it, questo è stato modificato in vaccini.covid@aspag.it. Le nuove istanze, inoltrate al vecchio indirizzo, non saranno quindi prese in considerazione.

Sono centinaia le persone che in questi giorni avevano inviato una mail (senza ricevere alcuna risposta) perché avevano riscontrato problematiche nella prenotazione dovute, ad esempio, al mancato aggiornamento della propria situazione nella tessera sanitaria. Ciò ha comportato che soggetti fragili magari che già usufruiscono di esenzioni per le patologie di cui soffrono si sono trovati a non risultare, all'interno del sistema di prenotazione, come potenziali beneficiari della priorità vaccinale.

Inutili, stante quanto riferito alla nostra redazione, anche i tentativi di contatto telefonico con l'Azienda sanitaria provinciale.