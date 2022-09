Prenotazione di visite specialistiche e pagamento dei ticket, Asp e farmacie rinnovano l'accordo

Prenotare le visite e gli esami specialistici ed effettuare il pagamento dei ticket nelle farmacie aderenti. Il commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Mario Zappia, e il presidente di Atifar-Federfarma, Pietro Amorelli, hanno sottoscritto il rinnovo del protocollo d’intesa.

L’accordo, valido sino al prossimo mese di maggio, permette di continuare ad incrementare la gamma dei canali attualmente in uso per le prenotazioni (piattaforma regionale SovraCup, numero di telefono dedicato, sportelli) facilitando ulteriormente le procedure per l’utenza. Le farmacie potranno effettuare le prenotazioni per le prestazioni da erogare sia presso le strutture ospedaliere e territoriali Asp che presso gli specialisti accreditati esterni e contrattualizzati. Al termine della procedura, ancora in farmacia, l’assistito potrà continuare ad avere l’opportunità di pagare l’eventuale ticket ricevendo una fattura in nome e per conto dell’Asp di Agrigento.

“Obiettivo di una sanità moderna ed efficiente - ha dichiarato il commissario Zappia - è quello di stare sempre dalla parte del cittadino e vicino ai suoi bisogni. In questo senso abbiamo voluto rinnovare l’accordo con Atifar-Federfarma per ampliare le possibilità di scelta degli strumenti di prenotazione e pagamento delle visite specialistiche da parte degli assistiti e migliorare contestualmente la flessibilità e la comodità delle procedure”.

Il valore della convergenza d’intenti e della sinergia fra le parti viene ribadito dal presidente di Atifar-Federfarma, Pietro Amorelli: "Nel comune intento di offrire maggiori e qualificati servizi sul territorio -ha commentato Amorelli - abbiamo rinnovato il protocollo d'intesa, consapevoli del nostro ruolo di capillare interfaccia tra i cittadini e il SSN. Su questi temi la forte intesa con l'attuale dirigenza Asp non può che migliorare sempre più il comfort sanitario dell'utenza agrigentina".