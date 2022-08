Premio "Sicilia Eccellente" a "I tammura di Girgenti", Licata: "Dedicato a Fofò Pirtuso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Onestamente non ci aspettavamo di ricevere il Premio 'Sicilia Eccellente', oramai giunto alla XXIII edizione, voluto fortemente dal Comune di Lascari (PA). Ringraziamo vivamente il Direttore Artistico Marco Savatteri, ed il Comune di Lascari per averci onorati di questo premio così ambito ed importante. La nostra è solo una forte e viscerale devozione verso San Calogero, che ci spingi in Suo onore, a fare sempre meglio, ad essere fra la gente e per la gente, al solo scopo di portare avanti questa antichissima tradizione.

Ma purtroppo per la città di Agrigento, e per noi tutti,è stato un giorno di gioie e dolori. Perché in corrispondenza con il ritiro del premio, abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di Alfonso Restivo, in arte 'Fofò Pirtusu'. Noi tutti, ci sentiamo in dovere, di dedicarlo a “Fofo’ Purtusu”, perché oltre ad essere stato un “artista”della nostracittà, era uno di noi!!

Dal 2009 facendo l’apertura delle sfilate della Sagra del Mandorlo, ci precedeva come da tradizione (e guai a chi gli avesse detto no!!), ma poi alla fine, spesso lasciava la sua postazione di capo fila, e stavain mezzo a noi, tenendoci allegria con i suoi ben conosciuti modi di fare.

Anche durante i festeggiamenti di San Calogero, da buon devoto,durante la processione, ci veniva a trovare. Mala cosa che ci colpiva di più, e che non potremmo mai dimenticare è il suo gesto amorevole nei nostri confronti che compiva ogni anno la prima Domenica di Luglio. Quando al passaggio davanti la propria abitazione (ai piedi della Cattedrale) ci invitava tutti ad entrare per offrirci da bere.

Acqua, coca cola e fanta per tutti a volontà, e come ben sapete noi non siamo mica pochi!!

Un gesto nobile, di grande valore, e di enorme importanza per noi, visto le fatiche ed il calco cocente.

….a Te Fofò….uno di noi, persona umile e dal cuore tenero…di certo ci mancheranno le tue lunghe conversazioni”.