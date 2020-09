"Programmazione e progettualità", riconoscimento al Rotaract club Agrigento

Il Rotaract Club Agrigento raccoglie le benemerenze e i riconoscimenti per l’anno sociale appena trascorso, sotto la presidenza di Giorgia Contino.

Il distretto Rotaract 2110 Sicilia e Malta, nella persona dell’ Prd Carla Ceresia, in occasione dell’assemblea distrettuale del 21 giugno, ha consegnato al club l’attestato di riconoscimento per essersi distinto in "Programmazione e progettualità".

Motivo di orgoglio il conferimento della Paul Harrys Fellow a Giorgia Contino da parte del club padrino Rotary Agrigento, nella persona del Past President Tommaso Scribani. "Il prestigioso riconoscimento rotariano - fanno sapere dal direttivo - è encomio all’indefesso e pregevole impegno svolto dalla Contino durante l’anno di presidenza a guida del club, reso protagonista di un pregevole programma di attività socio - culturali e importanti iniziative di service nel territorio. A coronamento, gli allori sono giunti dal Rotary International e dal presidente Internazionale 2019/2020 Mark Daniel Maloney che ha insignito il club dell’attestato presidenziale in platino, massimo grado del riconoscimento attribuito ai club che si sono particolarmente distinti nell’adempimento delle linee guida tracciate dal Rotary International".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il premio è stato consegnato da Tommaso Scribani alla presidente Giorgia Contino