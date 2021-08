Premio Racalmare-Leonardo Sciascia, scelta la terna degli scrittori finalisti

Dopo l’anno sabbatico imposto dal Covid, il Premio Racalmare -Leonardo Sciascia Città di Grotte riprende quota. Decisa dalla Commissione, presieduta da Salvatore Ferlita, la terna degli scrittori finalisti.



A concorrere saranno Giosuè Ca laciura con “Io sono Gesù” (Se llerio), Stefania Auci con “L’ inverno dei leoni” (Editrice Nord) e Andrea Apollonio con “ I pascoli di carta” ( Rubbettino). Premio speciale a Roberto Andò. La cerimonia di premiazione in autunno



Una terna composta da due scri ttori siciliani ai quali si affianca un romanziere che in qualche modo è isolano d’adozi one, dal momento che fa il sostituto procuratore della Repubblica a Patti, in provinc ia di Messina.





Premio speciale a Roberto And ò, che negli ultimi anni si è imposto grazie al suo talento poliedrico, muovendosi su percorsi diversi, dalla letteratura al cinema e al teatro.





La cerimonia di premiazione av rà luogo in autunno, nel mese di ottobre. A decretare il vincitore sarà la giuria popol are: il tutto, come affermò anni fa Gaetano Savatteri nel periodo della sua presidenza, per riportare i libri e i loro autori in mezzo alla gente, tra i lettori, nel segno della circolarità fra l’ opera e il suo pubblico di cui parlava Sciascia a proposito del Racalmare.





“Anche quest’anno – spiega il presidente onorario del premio , Salvatore Ferlita – la terna individuata contempla opere diverse per scrittura, per generi, ma che sono accomunate da una ricerca stilistica molto personale e da un rovello che può avere a che fare ora con la grande Storia e quella personale, famigliare, che si sostanzia in una saga abbagliante e insieme tragica. Ma pure può incrociare una questione radicale come la vita di Gesù, ripresa nel tempo da diversi scrittori (qui basterà citare Pomilio e Saramago) e che Calaciura ha declinato a modo suo, incuneando lo sguardo nell’infanzia sanguinante e

misteriosa del ragazzo di Naza reth. Ma c’è pure il rovello sciasciano di Apollonio, che racconta per la prima volta da una specola immaginativa ( ma non troppo) la mafia dei terreni comunali da pascolo, dando corpo a un’indagine che incalza e inquieta il lettore. Il premio alla carriera, poi, incorona una sorta di genio r inascimentale che ha sbagliato secolo, ossia Roberto Andò, il cui compasso di interessi comprende non solo la letteratura, ma anche il cinema e il mondo della dramma turgia. E non è un aspetto di poco conto il fatto che il regista e scrittore palermitano abbia mosso i suoi primi passi nel mondo della cultura proprio sotto l’ egida del grande Leonardo Sciascia”.





“Da più di 30 anni – aggiungon o il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, e l’ assessore alla Cultura, Alessa ndra Marsala – il Premio Racalmare-Leonardo Sciascia costituisce per la nostra comunità un fondamentale presidio culturale, che fa del

coinvolgimento trasversale del pubblico una pratica cultural e che produce partecipazione, assurgendo a crocevia di incontri dalla carta alla vita reale. E dalla sua fondazione non ha mutato la sua natura intima, quasi domestica: un premio che si



muove tra le strade del piccolo paese e che consente diconoscere e confrontarsi direttamente con gli autori. Unpremio letterario che è soprattutto di una comunità, di unpaese e della sua gente, mache ha un respiro internazionale. A contendersi latrentunesima edizione del Racalmare, una terna finalista digrande prestigio, individuatadalla Giuria Tecnica e dalPresidente Ferlita, che ciconsentirà di spaziare pergenere e stile nelle ultimeuscite letterarie. Grandeonore per noi sarà poiriconoscere un premiospeciale a Roberto Andò, ungrande intellettuale deinostri giorni, che con la suacapacità narrativa riesce aconiugare l’arte del cinema,del teatro e della scrittura.Come ormai consuetudine affermata, la Giuria Popolare insieme alla Giuria Tecnica decreteranno il vincitore attraversouno scrutinio segreto.Saranno settimane di fermentoculturale a Grotte, durantele quali ospiteremo letturedei libri nei quartieri piùsuggestivi del nostro paese,incontri e talk. Protagonistianche i ragazzi con una nuovaedizione del Premio Racalmare- Scuola. Crediamo fermamenteche il Premio abbia lacapacità di creare comunità,innescando processi diriattivazione che invoglianoad accogliere criticamente lastoria che vienerestituita attraverso il racconto".