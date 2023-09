Premio Pippo Montalbano 2023, cerimonia di consegna in piazzale Caos: ecco a chi andranno i riconoscimenti

E’ stata presentata proprio nel foyer del teatro Pirandello che gli è stato intitolato. Si tratta dell’edizione 2023 del premio Pippo Montalbano, dedicato alla memoria del grande attore e uomo, agrigentino, scomparso nel 2009. La cui cerimonia di consegna è in programma sabato 23 settembre alle 20,30 in piazzale Caos, davanti alla casa di Luigi Pirandello con ingresso gratuito. Presenti il direttore artistico e promotore dell’evento, Caterina Montalbano; il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il presidente del Parco letterario Pirandello, Dino Barone; il direttore generale del teatro Pirandello Salvo Prestia e la giornalista Margherita Trupiano.

“Anche quest’anno - afferma Caterina Montalbano, figlia di Pippo - siamo pronti per una serata all'insegna dell'arte, dei ricordi, della cultura e soprattutto dell'amore in ogni senso. Ricorderemo mio padre in un'altra location a lui molto cara: il piazzale Caos dove sorge la casa in cui nacque Luigi Pirandello. Grazie di cuore a tutti coloro che stanno collaborando all'organizzazione del nostro evento. Quest’anno il premio Pippo Montalbano sarà dedicato al carissimo amico Antonio Patti, recentemente scomparso, che della manifestazione fu ideatore insieme alla poetessa Liliana Arrigo e all’allora sindaco di Favara Mimmo Russello. Antonio Patti, nel ruolo di assessore alla cultura, il 27 marzo del 2010 ne istituì la prima edizione che si svolse al castello Chiaramontano di Favara”.

Ufficializzati i nomi dei vincitori, le motivazioni e gli artisti che interverranno alla manifestazione. Nove le personalità che si sono distinte in diversi ambiti: artistici, professionali, umani e sociali che riceveranno il riconoscimento, più 2 premi alla carriera e un premio speciale.

Si tratta di (in ordine alfabetico) Alessandro Accurso Tagano, Alfonso Cartannilica, Giuseppe Cacocciola, Ivan Giambirtone, Simona Malato, Giuseppe Deni, Francesca Maccani, il coro polifonico Magnificat, Giancarlo Nicoletti. Premio Speciale a Mareme Cisse. Premi alla carriera ad Aurora Quattrocchi e Pippo Pattavina.

Erano presenti anche alcuni dei premiati: non potendo, probabilmente, essere presente alla cerimonia di premiazione di sabato sera, per ragioni di lavoro, Mareme Cisse ha partecipato alla conferenza stampa ringraziando i presenti e la stampa per l'affetto e mostrando riconoscenza per il premio. Nel Foyer anche Alessandro Accurso Tagano, Giuseppe Cacocciola, una delegazione del coro Magnificat e Roberta Lala in rappresentanza dell’Akragas Calcio.

La kermesse sarà arricchita dalla presenza di Serena Andrea D’Orazio ed Edoardo Savatteri.