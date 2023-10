Premio “Impresa e valore”: riconoscimento per l’azienda di conserve alimentari “Campo d’oro”

L’azienda saccense “Campo d’oro” ottiene il premio nazionale “Impresa e valore” al termine della cerimonia di consegna al teatro alla Scala di Milano. Il riconoscimento è stato conferito all’amministratore unico Paolo Licata dalla Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

La “Campo d’oro” si occupa di produzione di conserve alimentari con specialità tipiche siciliane. All’imprenditore Paolo Licata è stata riconosciuta “la capacità di assumere un rischio, la tenacia, l'intraprendenza, l'innovazione e la solidarietà per uno sviluppo economico e sociale della cultura dell'impresa. Valori che l’amministratore unico dell’azienda è stato in grado di creare grazie alla connessione con il territorio e la comunità siciliana”.

Oggi la “Campo d’oro” esporta i suoi prodotti in 28 paesi ed in particolare in Germania, Francia e Stati Uniti. In America è presente a Chicago con una ditta consociata. Ma continua ad espandersi dato che è in fase di continuo ampliamento.