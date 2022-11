Pace, legalità, rispetto e giustizia: consegnati i premi Empedocle

Il valore della pace, l’importanza di fare ciascuno il proprio dovere per garantire una società in cui prevalgano legalità, rispetto e giustizia, nonché l’importanza di trasmettere questi tali valori alle generazioni più giovani, nonché una comunicazione efficace in grado di mostrare alla società valori essenziali ripuliti dai luoghi comuni.

Sono questi i principali spunti più interessanti emersi durante le tre “lectio magistralis” tenute dal cardinale Luis Antonio GokimTagle, proprefetto del dicastero per l’Evangelizzazione, dal giornalista e scrittore Marco Roncalli, pronipote di Papa Giovanni XXIII, e dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

A loro è andato il premio internazionale Empedocle per le scienze umane in memoria di Paolo Borsellino, assegnato dall’Accademia di studi mediterranei di Agrigento e giunto ormai alle sua ventottesima edizione. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio nella sala di Zeus del museo archeologico Pietro Griffo.

In apertura i saluti dell’arcivescovo Alessandro Damiano, della presidente onoraria dell’Accademia di Studi mediterranei la quale ha presentato il profilo delle personalità premiate; del presidente del Consorzio universitario Antonio Mangiacavallo e del presidente dell’Ente parco archeologico Valle dei templi Bernardo Agrò.



Si è passati, quindi, alla consegna dei premi: al cardinale Tagle per la sezione dialogo tra i popoli e fratelli tutti, a Marco Roncalli per la sezione Fede e comunicazione e Roberto Lagalla per la sezione Paolo Borsellino, Giustizia e legalità.