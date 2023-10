Guerra in Terra Santa, promossa una giornata di preghiera anche dall'Arcidiocesi di Agrigento

Anche l'Arcidiocesi di Agrigento parteciperà alla giornata di preghiera prevista per il 17 ottobre prossimo e promosso dalla presidenza della Cei.

Una giornata nazionale "di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione. In comunione con i cristiani di Terra Santa, secondo le

indicazioni del Patriarca di Gerusalemme - dice una nota -, ci incontreremo nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione".

In tutte le Celebrazioni Eucaristiche di domenica 15 ottobre, quindi, si adotterà l'intenzione di preghiera per la pace; mentre martedì 17 si prorrà un tempo di adorazione da concludere con lo schema preparato dall'Ufficio liturgico nazionale.

L'arcivescovo Alessandro Damiano ha convocato in Cattedrale martedì 17 ottobre alle 19.30 tutte le comunità della Forania di Agrigento e, attraverso una nota, invita "le comunità ecclesiali formate da più parrocchie a vivere comunitariamente il momento di preghiera nella chiesa madre della città".