Giornate di primavera Fai, il prefetto Romano: "Una gioia accogliere tutta questa gente"

Diversi gruppi di studenti delle scuole superiori e di cittadini sono stati accolti in prefettura in occasione delle giornate Fai di primavera.

Il numeroso pubblico ha avuto modo di ammirare la Scala Reale, la biblioteca del Libero consorzio comunale e le sale di rappresentanza dell'ufficio del governo.

Evento di punta della giornata è stato il vernissage che ha inaugurato la mostra "Taccuini di Girgenti – Appunti di immaginazione", una esposizione delle opere prime (costituite da bozzetti a mano libera, con prospettive create senza l’ausilio di attrezzi tecnici) del giovanissimo artista agrigentino Salvatore Alaimo.

Il prefetto Filippo Romano, che ribadisce il progetto di massima fruibilità al pubblico del palazzo, ha dichiarato: "È una gioia assistere alla presenza di un così ampio numero di agrigentini e non, gioia accresciuta dal fatto che, da oggi e fino al venerdì santo, potranno ammirare le meraviglie create da Salvatore Alaimo, opere che costituiscono straordinario viatico per ciò che ci attende nell’anno che verrà, in occasione di Agrigento Capitale italiana della cultura”.

La mostra, curata da Federica Salvo, è gratuita e sarà visibile, sotto la guida dello stesso artista, secondo il seguente calendario: 24 marzo (ore 9-13 e 15-17); 25, 27 e 29 marzo (ore 10-12:30); 26 e 28 marzo (ore 16-18).