Salgono a nove gli sbarchi a Lampedusa, arrivati oltre 1200 migranti sull'isola

Sono oltre 1200 i migranti arrivati, con 9 diversi barconi nelle ultime ore a Lampedusa, confermando il timore che le ormai stabili condizioni meteo avrebbero rimesso in moto la macchina degli sbarchi.

La prima barca di legno di 20 metri, con a bordo 325 persone a bordo, è stata intercettata a 8 miglia da Lampedusa. La seconda carretta, intercettata a 5 miglia dalla costa è stata scortata da una motovedetta della guardia di finanza fino a molo Favaloro. A bordo c'erano 90 migranti di varie nazionalità, 83 uomini, 6 donne e una neonata. Altri due sbarchi sono stati autorizzati al molo dell'isola: uno con 98 migranti (tutti uomini, quasi tutti originari del Bangladesh) e uno con 6 migranti di nazionalità tunisina, tutti uomini. A questi si sono aggiunti nella tarda mattinata altri 398 migranti che sono stati sbarcati dalle motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. Si tratta di soggetti di diversa etnia: tra di essi ci sono 24 donne e 6 bambini. Viaggiavano a bordo di un peschereccio in ferro che era stato lasciato in avaria a tre miglia circa da Lampedusa. A questi si sono aggiunti altri due sbarchi: uno ha riguardato 97 migranti provenienti anch'essi in larga parte dal Bangladesh (tutti uomini) che sono stati intercettati su una nave a circa 2 miglia da Lampedusa e un settimo sbarco avvenuto alle 13, con la Guardia di Finanza che ha scortato presso il molo Favarolo 38 migranti di nazionalità tunisina (tra questi 2 donne e un bambino" che si tovavano a largo dell'isola su una piccola imbarcazione in legno. Altri due sbarchi con complessivamente 129 persone a bordo sono stati registrati poco dopo. In entrambi i casi le imbarcazioni sono state avvistate a 6 miglia dalla costa: a bordo subsahariani e tunisini.

Tutti sono stati portati all"hotspot di contrada Imbriacola, che fino a questo momento era vuoto e che invece adesso rischia nuovamente di "scoppiare". "Oltre mille sbarchi in pochissime ore a Lampedusa, con un rischio di ulteriore peggioramento nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. La Situazione è allarmante. Senza una risposta europea, oggi totalmente assente, serve un immediato intervento nazionale". Lo ha dichiarato Nicola Molteni, sottosegretari all'Interno, oggi ad Agrigento alla cerimonia di beatificazione del giudice Rosario Livatino in occasione di un vertice in Prefettura.

(articolo aggiornato alle 15.15)