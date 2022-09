Rischio allagamenti, frane e alluvioni: vertice alla Protezione civile

Riunione operativa nella sala operativa della protezione civile (al comando provinciale dei vigili del fuoco ndr.) per programmare le attività di prevenzione e gli interventi da attuare rispetto ai rischi di tipo idraulico e idrogeologico.

All’incontro, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, hanno partecipato, fra gli altri, i vertici provinciali delle forze di polizia e i rappresentanti dell'autorità di bacino del distretto idrogeologico della Sicilia, dell’Azienda sanitaria provinciale e di Rete Ferroviaria Italiana.

Nel corso della riunione, è stata sottolineata l’importanza "di un’azione coordinata e tempestiva da parte di tutti gli enti e le istituzioni coinvolti nella gestione dell’attività di prevenzione ed intervento in caso di fenomeni meteorologici avversi: alluvioni, smottamenti, inondazioni e frane.

"E’ stata, inoltre, evidenziata - si legge in una nota della Prefettura - l’importanza assolta dalla pianificazione di protezione civile e che le amministrazioni comunali, d’intesa con tutte le altre istituzioni coinvolte a vario livello nel sistema di protezione civile, hanno il compito di redigere e mantenere aggiornata". Sono in corso da parte dei vari enti intervenuti attività - a diversi livelli - per garantire per tempo la pulizia e la manutenzione di strade (anche tramite una costante raccolta dei rifiuti abbandonati), ferrovie, canali di scolo, caditoie e alvei dei fiumi; in special modo, rispetto a quelle aree o punti “critici” che richiedono una particolare attenzione, con l’obiettivo di evitare che si possano creare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque.

Nei prossimi giorni verrà diramata a tutti i sindaci della provincia una nota volta a richiamare l’attenzione delle amministrazioni comunali sulla tematica, con l’indicazione delle principali raccomandazioni operative di protezione civile da seguire.