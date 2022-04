Contrasto ai furti in gioelleria, si firma convenzione tra Confcommercio e Prefettura

Prevenzione delle rapine in gioelleria, via ad un accordo da Confcommercio e Prefettura per incentivare le attività di controllo. La stipula avverà il prossimo 5 aprile e sarà, di fatto, una presa d'atto dell'accordo nazionale già firmato lo scorso 4 dicembre 2020 tra il Ministero dell’Interno e Federpreziosi-Confcommercio Imprese per l’Italia.

Il protocollo, spiega una nota, "è finalizzato al miglioramento delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla criminalità e, in particolare, alle rapine in danno delle imprese orafe, gioielliere, argentiere, orologiere; a tal fine le Parti si impegnano a favorire l'nterscambio di informazioni su fenomeni legati alla criminalità, a promuovere iniziative e incontri in tema di prevenzione, a favorire l'utilizzo di sistemi aggiornati di videosorveglianza e sicurezza antirapina ed a segnalare casi anomali riguardanti tentativi di raggiri, truffe, furti con destrezza o tentativi di rapina".

Con il protocollo, inoltre, vengono stabiliti criteri di collaborazione in tema di video allarme antirapina. All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle forze di Polizia, il direttore provinciale Confcommercio Giuseppe Giardina, e saranno collegati in videoconferenza il presidente nazionale Federpreziosi, Giuseppe Aquilino ed il direttore nazionale Federpreziosi, Steven Tranquilli.