Pugno duro su green pass "rafforzato" e uso delle mascherine: oltre duecento multe in un mese di controlli

Un mese di controlli, con la provincia passata al setaccio grazie al lavoro congiunto di forze dell'ordine e dei Comuni, per verificare il rispetto delle normative antiCovid-19. Si conclude con un bilancio sicuramente positivo (per l'incidenza relativamente bassa di coloro che non seguono le regole) l'attività svolta a gennaio in tutto l'Agrigentino, che è stata voluta e coordinata dalla Prefettura del capoluogo.

Infatti, andando ai numeri, emerge che ad esempio sono state oltre 12900 le persone sottoposte a controllo per quanto riguarda il possesso del Green pass, ma solo 70 sono risultate non provviste del certificato verde e 94 quelle che invece non usavano la mascherina dove previsto (cioè nei luoghi aperti al pubblico sia al chiuso che all'aria aperta).

Ma non solo: a fronte di 2169 attività commerciali sottoposte a verifiche, solo 40 sono state sanzionate ma nessuna è stata chiusa. Inoltre, non risulta nessuna multa nei confronti di persone sorprese fuori casa anche se in quarantena fiduciaria.

Soddisfatta è la Prefettura, che nella nota inviata la stampa evidenzia "una progressiva adesione ed un rispetto crescente delle norme da parte degli utenti dei servizi sebbene sia ancora sottovalutato e spesso pretermesso l’uso delle dispositivi di protezione da parte della cittadinanza. L’effettività, la visibilità e l’incisività dei controlli e le conseguenti sanzioni, in questa provincia, unite ad una costante attività di comunicazione e di sensibilizzazione sta, quindi, sortendo effetti positivi che si auspica si mantengano e si consolidino attraverso una piena consapevolezza e condivisione da parte della cittadinanza, condizione indefettibile per realizzare il raggiungimento dell’obiettivo comune di contrastare la diffusione del virus".