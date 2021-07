Attivate nuove modalità d'accesso all'ufficio Immigrazione della Prefettura: ecco le novità

Per ottenere informazioni sui procedimenti è possibile consultare un’apposita sezione del sito. Introdotto in via sperimentale un sistema di prenotazione esclusivamente telematico

Attivate nuove modalità di accesso all’ufficio immigrazione della Prefettura. L’area immigrazione della Prefettura di Agrigento - divenuta, a seguito della rimodulazione operata dal Ministero dell’Interno, un ufficio di staff affidato dal Prefetto Maria Rita Cocciufa alla guida del vice Prefetto Elisa Vaccaro e del vice Prefetto aggiunto Fabio Magnano - è stata riorganizzata secondo nuove modalità per il ricevimento del pubblico.

Per ottenere informazioni sui procedimenti di competenza dell’Ufficio Immigrazione - che si occupa di cittadinanza, ricongiungimenti familiari, accordi di integrazione, legalizzazioni di documenti esteri, persone giuridiche (associazioni e fondazioni), servizio di tossicodipendenza - è possibile consultare le nuove ed aggiornate "Faq" (domande e risposte freuquenti, ndr) pubblicate nell’apposita sezione del sito della Prefettura.

E’ stata altresì introdotta in via sperimentale una nuova modalità di prenotazione esclusivamente telematica attraverso il link reperibile sul sito della Prefettura per regolamentare l’afflusso del pubblico presso l’ufficio.

Cliccando sull’apposito link l’utente verrà indirizzato ad un form di facile compilazione con il quale sarà possibile ottenere, specificando il motivo della richiesta, un appuntamento per la trattazione della pratica di riferimento.

Obiettivo della riorganizzazione è garantire all’utenza un servizio migliore dal punto di vista qualitativo.

Inoltre, attraverso tali modalità, sarà possibile snellire l’afflusso incontrollato agli uffici in un momento in cui sono ancora in vigore le restrizioni relative al contenimento del contagio da Covid-19.

Il link è reperibile sia all’interno della sezione "Faq" – immigrazione - cittadinanza, sia nella sezione orari di ricevimento.

Successivamente tale procedura verrà estesa anche agli altri uffici della Prefettura.