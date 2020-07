Prefettura, Elisa Vaccaro verso il ruolo di viceprefetto: ammessa al corso ministeriale

La dottoressa Elisa Vaccaro, da anni in servizio presso la Prefettura di Agrigento, con la qualifica di viceprefetto aggiunto, è stata ammessa al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di viceprefetto. La promozione alla qualifica superiore è stata deliberata nel corso della seduta odierna del consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione per la progressione in carriera del Ministero dell’Interno.

Vaccaro, che attualmente è vice capo di gabinetto e dirigente dell’area ordine e sicurezza pubblica, ha maturato significative esperienze presso la Prefettura di Agrigento, mostrando grande impegno sia nella complessa problematica legata all’emergenza immigrazione, sia nell’ambito dell’ufficio di gabinetto, gestendo anche diversi tavoli di raffreddamento sindacale e partecipando ai numerosi Comitati per l’ordine pubblico in affiancamento ai prefetti che si sono fin qui alternati.

Al termine della frequenza del corso che si terrà a cura dell’Amministrazione dell’Interno, acquisirà la qualifica di Viceprefetto e sarà destinata ad altri incarichi.