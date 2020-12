Shopping natalizio e movida, la Prefettura potenzia i controlli anti-Covid

No assembramenti per la folle corsa ai regali dell'ultimo minuto e no assembramenti per brindare e festeggiare negli sprazi di movida ancora esistente. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha disposto - a partire da questo fine settimana - il potenziamento dei servizi di vigilanza sia nel centro storico che a San Leone. Coinvolti, per garantire la presenza capillare, anche gli agenti della polizia municipale e i militari dell'operazione "Strade sicure" e nell'occorrenza - per monitorare le strade che collegano i Comuni limitrofi al capoluogo - la polizia Stradale.

Si è svolto stamani un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Vi hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di finanza. Per l’occasione, il comitato è stato integrato con la partecipazione del dirigente della polizia Stradale di Agrigento, dal comandante del reggimento “Sicilia Occidentale” dell’operazione

“Strade sicure” e dall’assessore delegato dal sindaco di Agrigento.

Nell'ultimo week end, le forze di polizia hanno controllato in provincia - rendono noto dalla Prefettura - 864 persone ed elevato 2 sanzioni, mentre le attività commerciali tenute d'occhio sono state ben 432.