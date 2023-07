Escalation di atti incendiari, il prefetto visita i campi della coop Libera terra: “Più controlli e valuteremo l’uso dei droni”

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, si è recato in contrada Gibbesi, fra Naro e Canicattì, dove a fine giugno sono stati incendiati 30 ettari di terreno coltivati a grano dalla cooperativa "Rosario Livatino-Libera terra" a cui, nel 2015, il fondo confiscato alla mafia venne assegnato. La cooperativa agricola ha subito un danno quantificato in circa 20 mila euro, ma è stato soli l'ultimo di una lunga serie: a fine giugno di 3 anni fa un altro misterioso incendio mandò in fumo le coltivazioni, su 40 ettari, di grano e foraggio. E da allora gli incendi sono praticamente sistematici, incenerendo anche campi coltivati a lenticchie.

"La presenza sul territorio - ha detto il prefetto Romano - è il solo antidoto alle prepotenze che colpiscono i più deboli e i più esposti. Nei limiti del possibile, condizionato dalle forti necessità di impiego delle forze di polizia sul fronte dell'immigrazione, cerchiamo di rinforzare i presidi in aree anche molto remote. In un territorio di simile problematicità, la cosiddetta 'Terra dei fuochi' in Campania, ottimi risultati sono venuti dall'impiego dei droni dell'Esercito e di altre forze operanti sul campo. Stiamo valutando infatti il loro impiego come strumenti tecnologici alternativi in questa provincia".

Intanto i carabinieri continuano ad assicurare una presenza capillare che è tradizionale e sarà rinforzata anche dall'impiego delle unità dell'operazione 'Strade sicure'".

Ad indagare, dopo aver raccolto l'ennesima denuncia del legale rappresentante della cooperativa, sono stati proprio loro, coordinati dalla Procura di Agrigento. E proprio il tenente colonnello Vincenzo Bulla, a capo del reparto Operativo del comando provinciale, ha accompagnato stamani il prefetto che ha fatto un sopralluogo in contrada Gibbesi e ha incontrato il presidente della coop Giovanni Lo Iacono. Venerdì scorso, in Prefettura, la massima autorità di Governo, Filippo Romano, aveva presieduto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato proprio alle intimidazioni subite dalla coop che gestisce terreni confiscati alla mafia.

La Questura: “Maggiori controlli dove ci sono terreni e colture”

"Stiamo organizzando su indicazione del prefetto, nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, i servizi del personale del commissariato di Canicattì coordinati insieme all’Arma, cui parteciperà anche un’aliquota dei militari dell’operazione 'Strade sicure'. I servizi si dispiegheranno nelle zone dove vi sono terreni e colture sottratti alla criminalità e avranno un’articolazione precisa". Lo rendono noto dalla Questura di Agrigento, con a capo Emanuele Ricifari, dopo che il prefetto Filippo Romano si è recato in contrada Gibbesi.

"I controlli - hanno spiegato dalla Questura - tenderanno non soltanto a prevenire, con presenza e pattugliamento, ma anche a monitorare e analizzare, con l’impiego delle specialità e di riprese dall’alto attraverso servizi aerei delle forze di polizia, le presenze di persone e mezzi sul territorio Anche la polizia Stradale e la squadra controlli della polizia Amministrativa opereranno per rilanciare e potenziare un reticolo informativo utile a contrastare e prevenire nuovi atti intimidatori".