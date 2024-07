Reti idriche requisite, la Voltano spa: "Non ha inciso la situazione debitoria che è in parte già sanata"

"Siciliacque spa ha drasticamente ridotto l’erogazione idrica sul punto di consegna e carico di via Zunica in uso a Voltano solo per necessità contingente di garantire maggiori volumi idrici alla città di Agrigento, nelle more di determinare i quantitativi da destinare al servizio tramite autobotti". Lo chiarisce l'amministratore unico della società per azioni Voltano, Giancarlo Rosato, in merito all'ordinanza firmata dal prefetto Filippo Romano che ha disposto la requisizione delle reti in uso al Voltano "affidandole in uso ad Aica, nella qualità di gestore del servizio idrico, fino alla cessazione dello stato d'emergenza", è stato scritto dalla massima autorità governativa.

La prefettura, parlando del punto di consegna di via Zunica, ha preso atto della nota del 28 giugno scorso della stessa Voltano con la quale veniva chiesto a Siciliacque appunto di implementare la dotazione idrica al punto di consegna ed ha ritenuto "che tale chiusura ostacola la distribuzione dell'acqua anche da parte degli operatori che, svolgono in maniera regolare, il servizio di rifornimento mediante autobotti", è stato scritto nell'ordinanza prefettizia.

"Diversamente da quanto prospettato, la situazione di morosità nei riguardi di Siciliacque Spa non ha avuto alcuna incidenza sulle superiori determinazioni trattandosi, peraltro, di una debitoria già in parte sanata e con un residuo di poco meno di 100.000 euro oggetto di un piano di rientro - precisa, inoltre, l'amministratore unico di Voltano spa, Giancarlo Rosato, - . Del resto sarebbe apparso veramente paradossale disporre la sospensione di fornitura idrica a carico di Voltano per una debitoria assolutamente infinitesimale - viene evidenziato - al cospetto di quella ingentissima (18 milioni di euro) maturata da Aica nei confronti della stessa Siciliacque". L'ordinanza di requisizione reti del Voltano, siglata dal prefetto, riporta en passant il dato di fatto della morosità "infinitesimale, al cospetto di quella ingentissima maturata da Aica", per come scrive l'amministratore unico Rosato. Un dato che viene riportato per ricostruire, per grandi linee, la situazione. L'ordinanza è invece motivata dalla necessità di concentrare la gestione dell'acqua in capo a un unico gestore "fino alla cessazione dello stato di emergenza idrica". La crisi impone delle scelte che non possono essere compiute andando dietro a più soggetti ed enti.

Già lo scorso 13 giugno, AgrigentoNotizie aveva raccontato del preavviso di "misure di contenimento", dopo il decreto ingiuntivo di oltre 18 milioni di euro, fatto arrivare da Siciliacque, l'ente gestore del sovrambito idrico, ad Aica. E lo stesso prefetto aveva richiamato sia Siciliacque che Aica.

L'amministratore unico di Voltano, evidenziando di non aver ancora ricevuto la notifica del provvedimento di requisizione (che invece in prefettura sostengono sia stato fatto), ha sottolineato l'oggettiva fondatezza di quanto chiarito e "d'aver sempre interagito, pur nella residualità delle proprie competenze gestorie, con spirito di leale e incondizionata collaborazione, soprattutto nell'attuale periodo emergenziale, con il gestore di sovrambito Siciliacque".

Contro l'ordinanza prefettizia si potrà, naturalmente, per come previsto dalla legge, presentare ricorso gerarchico al ministro dell'Interno, oppure ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale.

