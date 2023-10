Integrazione e problemi burocratici, Romano incontra la comunità senegalese

Li aveva conosciuti all'inizio di settembre quando aveva partecipato, in piazza Ravanusella, alla "Magal De Touba": la festa religiosa dei "muridi", una delle confraternite islamiche più importanti del Senegal. Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha ricevuto, nelle scorse ore, la comunità senegalese "Safinatoulamane". E con i senegalesi che vivono nella città dei Templi ha parlato dei problemi burocratici della loro comunità: lunghe attese per i visti, per i permessi di soggiorno e per i rinnovi.

In Prefettura si è parlato però anche, soprattutto, della loro integrazione sociale. Il prefetto Romano ha ottenuto dunque la conferma che la comunità agrigentina è accogliente e non viene sfiorata da nessuna ombra di razzismo. I senegalesi hanno riferito infatti, alla massima autorità di governo, che i loro figli frequentano le scuole assolutamente al pari dei coetanei agrigentini con i quali hanno rapporti di amicizia e fratellanza. Gli studenti senegalesi sono dunque perfettamente e pienamente integrati e sono semmai loro stessi, i ragazzini, ad insegnare l'italiano ai propri genitori.