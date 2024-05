Il prefetto incontra il Genio civile: dopo 2 settimane di stop ripartono i lavori alla pista ciclabile

I lavori per salvare la pista ciclabile, e lo stesso viale Delle Dune, dall'erosione costiera sono ripartiti. Dopo due settimane di stop, mezzi meccanici e operai sono tornati in azione direttamente sulla spiaggia. Lunedì pomeriggio, dopo che in mattinata era stato tenuto un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sulla movida (quella di San Leone compresa), il prefetto Filippo Romano ha convocato e incontrato i vertici del Genio civile.

La massima autorità governativa non soltanto ha chiesto ragguagli sul perché i lavori pubblici fossero fermi, ma ha raccomandato - e in maniera accorata - di fare in modo che l'ingegnere capo sistematicamente vada a verificare di persona l'andamento del cantiere. Il prefetto è stato chiaro e categorico: "Non è possibile immaginare che i lavori si protraggano per tutta l'estate!".

Il Genio civile di Agrigento, dopo che la Regione ha stanziato 495mila euro (di cui 360 per i lavori), ha consegnato i lavori alla ditta aggiudicataria lo scorso 11 marzo. E l'impresa si è impegnata a completarli per l’8 luglio 2024.

Al prefetto sono state illustrate le difficoltà tecniche che hanno determinato lo stop di circa due settimane. Difficoltà che riguardavano la possibilità d'accesso, dei mezzi meccanici sulla spiaggia, per fare i lavori sulla massicciata di sostegno della strada. Intoppi che sono stati immediatamente superati, tant'è che dal primo pomeriggio di ieri i lavori sono ripresi.

Il prefetto Filippo Romano, come già deciso in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, si è interfacciato anche con i vertici dell'Aica, per l'altro cantiere - che complica, facendola diventare caotica soprattutto nel weekend, la viabilità - lungo il viale Delle Dune di San Leone. E alla massima autorità governativa è stato garantito che i lavori termineranno entro la fine del mese. La prefettura si è fatta carico, anche se non dovrebbe certamente occuparsi dei cantieri pubblici cittadini, di continuare a monitorare i due lavori, cercando di scongiurare nuovi e ulteriori intoppi e rallentamenti.

