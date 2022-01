Acquisto dei SUV al Comune, l'assessore Vullo: ”Era l'unica alternativa per non perdere il finanziamento”

“Il finanziamento dei centri estivi non era destinato alle famiglie bisognose e ai disabili”: è stata questa la puntualizzazione dell'assessore comunale alla Politiche sociali Marco Vullo che dall'aula Sollano ha fatto chiarezza sull'acuqisto dei 4 Suv che il Comune metterà a disposizione delle associazioni di volontariato che ne faranno richiesta. L'amministrazione comunale ha dunque convocato la stampa nell'aula consiliare per rendicontare, con carte alla mano, i recenti provvedimenti che hanno suscitato polemiche. Per quanto riguarda i Suv, l'assessore Vullo ha precisato che dopo il benestare del Ministero per l'impiego dei 135 mila euro, inizialmente disponibili per la realizzazione di campi estivi, gli uffici comunali, per non perdere il finanziamento, hanno dapprima cercato dei minivan. Ma per l'indisponibilità di mezzi in pronta consegna, dopo aver consultato cinque rivenditori della città, hanno optato per l'offerta più vantaggiosa procedendo con l'acquisto dei quattro autoveicoli. Sulla scelta dei Suv rispetto alle più economiche utilitarie è invece intervenuto il sindaco Franco Miccichè:” Se dobbiamo dare dei mezzi alle associazioni di volontariato – ha detto – perchè non mettere a disposizione dei mezzi comodi e dignitosi?”.

Nel corso dell'incontro con i giornalisti è intervenuto anche l'assessore all'Igiene Giovanni Vaccaro che ha dato delucidazioni sulla scelta di destinare i fondi derivanti dalla tassa di soggiorno per la fornitura di due bagni pubblici da collocare in città.