Stabilizzazione dei precari, accorpamento dell'Alberghiero e assistenza disabili: il prefetto in visita a Favara

Stabilizzazione dei precari, per i quali il prefetto Filippo Romano andrà alla Regione con i sindaci di Favara, Porto Empedocle e Casteltermini, accorpamento dell'istituto alberghiero e assistenza ai disabili. E' di questo, ma non soltanto, che la massima autorità di Governo s'è soffermato a parlare prima con la giunta municipale di Favara e adesso in consiglio comunale. Romano, in quello che è il suo giro di visite istituzionali, questo pomeriggio è stato, ed è ancora, al Comune di Favara.

A ricevere il prefetto Filippo Romano, facendo naturalmente gli onori di casa, è stato il sindaco Antonio Palumbo e tutti i componenti dell'amministrazione comunale. Romano, da mesi ormai, sta visitando tutti i Comuni della provincia per raccogliere quali sono le principali difficoltà e criticità, cercando sempre - perché è il suo modus operandi - di trovare le necessarie, opportune, soluzioni.