Pozzi "Argo" e "Cassiopea", via alle trivellazioni a largo delle coste licatesi

Via alle attività di trivellazione dei campi offshore "Argo" e "Cassiopea" a largo delle coste agrigentine e gelesi. Gli interventi, che si realizzeranno tramite la nave di perforazione “Saipem 10000” prevederanno un'interdizione dei tratti di mare interessati intorno alle aree di estrazione dal 19 febbraio appena trascorso fino al prossimo 30 aprile.

La “Servizi Energia Italia", su incarico della "Enimed Spa", nel dettaglio, effettuerà la perforazione, il completamento e la messa in produzione dei pozzi "Cassiopea 2 DIR", "Cassiopea 3", "Cassiopea 1 DIR" e "Argo 2".

Nelle zone di sicurezza delle attività di estrazione sarà vietato l’accesso a tutte le navi o imbarcazioni non autorizzate entro i 500 metri dai punti più esterni della nave addetta alle trivellazioni. Proprio per le ricadute sul settore della pesca, Eni ha stanziato 5 milioni di euro di misure compensative per il comparto.

I pozzi contengono, secondo le stime complessivamente oltre 10 miliardi di metri cubi di metano, e sono situati ad oltre 30 chilometri dalle coste agrigentine e gelesi. Le estrazioni saranno sottomarine e non vi sarà un impatto visivo dalla riva.