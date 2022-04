Operai al lavoro per la potatura degli alberi: ecco come cambia il traffico in città

Gli operai del Comune saranno impegnati in una vasta operazione di potatura degli alberi nella giornata di lunedì 11 aprile. Per questo è stata disposta un’ordinanza che vieta l’accesso in piazza Aldo Moro (discesa carabinieri), nel tratto compreso tra le piazze Vittorio Emanuele e Marconi (Stazione centrale). Si tratta di un intervento che fa parte di un ampio programma di manutenzione del verde pubblico. Il divieto rimarrà in vigore dall’11 al 13 aprile dalle 7 alle 18 per consentire i lavori.

I veicoli diretti in piazza Marconi dovranno osservare la direzione obbligatoria per la piazza Aldo Moro lato Prefettura.

Il Comune ha incaricato gli uomini delle forze dell’ordine di far rispettare l’ordinanza. E’ stato anche disposto che la ditta esecutrice dei lavori adotti i provvedimenti idonei a garantire la pubblica e privata incolumità, la salvaguardia dei diritti dei terzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi, se alterati, senza alcun intralcio alla circolazione stradale.