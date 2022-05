Dopo cinquant'anni chiude definitivamente il Posto di ristoro: struttura riconsegnata al Parco

Alle 13 di oggi è stato definitivamente riconsegnato al Parco archeologico della Valle dei Templi il locale che ospitava il Posto di ristoro, a poche decine di metri dal tempio di Ercole.

Come aveva annunciato nei giorni scorsi Agrigentonotizie.it l'ente Regionale era alla fine riuscito ad ottenere l'abbandono della struttura da parte dei precedenti occupanti, dopo una battaglia legale durata alcuni anni e che ha avuto una svolta sostanzialmente definitiva nel lontano 2014, quando il Cgars aveva riaffermato il diritto del Parco a riottenere la gestione della struttura stante che la concessione era già scaduta da decenni e legittimo era quindi lo "sfratto".

Va precisato che l'edificio non tornerà ad essere un bar o qualcosa di simile - i bagni sono stati realizzati negli anni agli accessi, e lungo la via Sacra esiste un punto di ristoro - ma verrà trasformato in un centro culturale collegato alla vicina piazza Hardcastle e soprattutto al tempio di Zeus, che sarà accessibile in modo diretto dopo la demolizione di una parte del muro che circonda l'area archeologica che il Parco ha già in cantiere di realizzare a breve.