Ex gestori rinunciano al ricorso: il "Posto di ristoro" resta al Parco archeologico

Carenza d'interesse per esplicita volontà degli interessati di sospendere il ricorso presentato: il Tar Sicilia mette la parola "Fine" alle querelle per la gestione del "Posto di Ristoro" nel cuore della Valle dei Templi, in via Passeggiata Archeologica.

A opporsi al provvedimento di rilascio divenuto esecutivo nel 2014 in seguito a sentenza del Cga (ma eseguito solo un paio di anni fa) era stata una società, che gestiva la struttura da diversi decenni.

Questa si era appellata al Tribunale amminsitrativo regionale per chiedere l'annullamento del provvedimento di rilascio firmato dal Parco nel 2022, ma poi, lo scorso 18 dicembre, ha fatto un passo indietro, chiedendo al Tar di "dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse".

Si chiude quindi, per il momento, una lunghissima vicenda burocratica e anche giudiziaria. Il Parco Archeologico aveva infatti ricevuto la struttura - ora destinata a diventare un locale dedicato ai turisti - nel lontano 2003 e ha avviato le procedure di sfratto nel 2004, ritenendo appunto i privati sprovvisti dei diritti ad occuparlo. Questi, in realtà, si sono sempre difesi sostenendo al contrario di essere regolarmente autorizzati e di aver anzi pagato per anni ingenti somme proprio connesse al canone di utilizzo della struttura. In tal senso va citato, nel ricostruire la complessa vicenda, il sequestro operato nel 2018 della struttura. Un mese dopo, in seguito al ricorso al Tar presentato dall'azienda che gestisce il "Posto di ristoro", il sequestro venne revocato accogliendo la linea difensiva dei privati e sconfessando la Procura per quanto riguardava l'accusa di occupazione abusiva di area demaniale.

Corsi e ricorsi, appunto, che alla fine comunque dovrebbero portare il Parco a rientrare in possesso del bene, anche in considerazione del fatto che già nel 2014 il Cgars aveva riaffermato il diritto dell'ente regionale di riottenere la gestione della struttura stante che la concessione era già scaduta e legittimo era quindi lo "sfratto".