Movida scomparsa, ma resta il parcheggio "selvaggio": 108 multe, una decina spostate sulle auto lasciate in aree consentite

Dal delirio al deserto. E’ così che, alle 23,30 circa di sabato, si presentavano Porta di Ponte e le vie Atenea e Pirandello. Da un eccesso all’altro, di fatto, a causa della nuova ordinanza sindacale che impone la chiusura dei locali alle ore 2 e lo stop ad alcolici e intrattenimenti a partire da mezzanotte. Un deserto che non ha determinato, naturalmente, problemi per l’ordine pubblico. A tenere “banco” – e gli agenti della polizia municipale ancora una volta hanno fatto un’autentica “strage” – è il fenomeno del parcheggio “selvaggio”. Ben 108 le contravvenzioni elevate nel giro di poche ore. Ad essere “stangati” sono stati gli automobilisti e i motociclisti che infischiandosene di regole e sicurezza hanno lasciato i mezzi un po’ dove gli è capitato prima. Ma sabato sera s’è registrato un fatto inusuale.

Diversi automobilisti – una decina circa – tornando alle loro macchine, lasciate parcheggiate nelle aree consentite e in maniera regolare, hanno trovato una multa per divieto di sosta. Qualcuno ha sorriso, altri si sono imbestialiti. Tutti, di fatto, non riuscivano a capire cosa fosse, effettivamente, accaduto. Qualcuno però – ed è stato un incosciente gesto di goliardia – aveva spostato le multe dalle auto lasciate in divieto di sosta a quelle regolarmente messe nelle aree autorizzate. Un fatto insolito appunto, forse – ma questa è naturalmente soltanto una ipotesi – fatto da qualcuno dei sanzionati o da una banda di giovanistrati magari sotto l’effetto di alcol o altro. Naturalmente le multe sono valide, riportano il numero di targa del mezzo del resto, per chi aveva lasciato la macchina posteggiata male. La polizia municipale, adesso, nei prossimi controlli per garantire una movida sicura, dovrà monitorare ed evitare che si ripetano questi fatti.