Posteggio "selvaggio" nella Valle, è raffica di multe: ma non al viale Alberato dove il divieto è sparito

Stesse strade, stessa occasione, stesso andazzo. Ogni prima domenica del mese, quando l'ingresso nella Valle dei Templi è gratis, vengono elevate centinaia di contravvenzioni per divieto di sosta. Sistematicamente, anche per far comprendere che nessuno potrà farla franca perché i controlli ci sono, ne viene data notizia. Ma nulla cambia. Anzi, adesso spariscono perfino, e misteriosamente, i cartelli stradali che impongono il divieto di sosta.

Altra domenica infernale per gli agenti della polizia municipale. Oltre ad occuparsi del traffico, in certi orari e punti veramente caotico, hanno sanzionato più di 30 mezzi lasciati lungo le strade che "abbracciano" la valle e contrada Sant'Anna dove le macchine sono state parcheggiate in curva.

Nessuna multa invece per le vetture, e non erano affatto poche, che hanno posteggiato lungo il viale Alberato. Qualcuno ha fatto sparire la segnaletica stradale di divieto di sosta.

