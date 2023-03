Movida e sosta selvaggia: automobilisti sempre più indisciplinati, elevate 58 contravvenzioni

Auto lasciate un po' dove capita: negli spazi riservati ai disabili, sulle strisce pedonali, sui marciapiedi e perfino in divieto di sosta. Automobilisti senza più indisciplinati, nonostante i sistematici controlli e la raffica di contravvenzioni di ogni weekend, quelli che scelgono il centro di Agrigento per trascorrere il sabato sera.

E ancora una volta, gli agenti della polizia municipale non hanno potuto far altro che "stangare" chi non ha rispetto per il codice della strada. Ben 58, nel giro di poche ore, le sanzioni elevate. E in via Acrone è stato anche chiesto, ben quattro volte, l'intervento del carro attrezzi che ha rimosso le auto che, in divieto di sosta, intralciavano la circolazione stradale.