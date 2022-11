Ordinanza rispettata e nessun guaio per i locali della movida, resta però il parcheggio selvaggio: altre 78 multe

Non ci sono state multe per musica fuori orario, né per locali chiusi in ritardo rispetto a quanto imposto dall’ordinanza del sindaco Franco Micciché, né per vendita di alcolici dopo la mezzanotte. Mentre i titolari dei locali della movida attendono, inevitabilmente, l’esito del ricorso al Tar Sicilia, nell’ultimo fine settimana – fra centro storico e San Leone – tutto è sembrato essere perfettamente inquadrato nei dettami del provvedimento che mira a regolare la movida agrigentina. Non è stato lo stesso però per quanto riguarda il fenomeno – veramente incontrastabile – del parcheggio selvaggio. La polizia municipale ha elevato, infatti, nel giro di poche ore, fra la tarda serata di sabato e la notte di domenica, altre 78 contravvenzioni. E in cinque sabati sera e la notte di Halloween, quelli in cui erano stati predisposti i controlli interforze per regolare la movida e quindi l’ordine e la sicurezza pubblica, si è arrivati a poco meno di 500 sanzioni per auto e motociclette lasciate parcheggiate, alla meno peggio, un po’ dove capita. La movida c’entra, ma il fenomeno della sosta selvaggia – come confermano anche i dati dei controlli effettuati durante il giorno – sembra essere veramente radicato.

Sabato sera, inoltre, per fortuna, non si sono registrate risse, né richieste di intervento per tafferugli. E, come evidenziato dai controlli interforze disposti dalla Prefettura, i gestori dei locali, almeno questa volta, a mezzanotte hanno staccato la musica e stoppato la somministrazione di alcolici e alle 2 tutte le saracinesche erano abbassate.