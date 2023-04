Posteggio "selvaggio" in centro e alla Valle dei Templi: 110 multe in neanche 18 ore

Cinquanta multe elevate sabato sera, durante i controlli in centro in occasione della movida. E sessanta invece fatte domenica, in occasione dell'apertura gratis della Valle dei Templi (come ogni prima domenica del mese). Ad essere "stangate" tutte le auto lasciate in divieto di sosta o in doppia e tripla fila.

Le 110 multe elevate nell'arco di circa 18 ore dimostrano, ancora una volta, che tanto gli agrigentini, quanto i turisti in visita alla zona archeologica, si dimostrano indisciplinati e irrispettosi delle norme del codice della strada.