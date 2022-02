Posteggia al viale Delle Dune e va a fare una passeggiata: rubata nuovissima Nissan Qashqai

Posteggia la sua fiammante, perché uscita da pochi mesi da concessionario, Nissan Qashqai e va a fare una passeggiata. Al ritorno in viale Delle Dune, a San Leone, dove aveva appunto lasciato parcheggiata la macchina, del crossover non c?è più nessuna traccia. E? sparito nel nulla. La canicattinese casalinga di trentasettenne ha prima verificato se la vettura potesse essere stata portata via da un carro attrezzi.

Avuta la certezza che la Nissan Qashqai non era stata lasciata in divieto di sosta, i timori sono diventati terrore: la macchina è stata, infatti, rubata. La donna, fra ira e choc, non ha potuto far altro che rivolgersi alla polizia di Stato.

S?è recata all?ufficio Denunce della Questura ed ha raccontato tutto ai poliziotti della sezione Volanti. Ha dato tutte le indicazioni possibili e immaginabili affinché le indagini degli agenti possano progredire rapidamente, provando a ritrovare la macchina che era appunto nuovissima. I poliziotti hanno avviato le indagini e, quale primo passaggio, hanno verificato l?eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nel punto dove era stata lasciata parcheggiata la vettura.