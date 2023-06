Posteggia sotto casa, ma l'auto scompare: rubata la vettura di un bracciante agricolo

Lascia l'auto sotto casa e al momento di riprenderla, alle ore 6 dell'indomani, non la ritrova più. Ad essere rubata è stata una Peugeot 206 grigia, di proprietà di un bracciante agricolo di 55 anni.

L'uomo aveva lasciato la sua utilitaria parcheggiata alle ore 16, in via Sacerdote Giuseppe Tamburello, a Canicattì. Al momento di riprendere la vettura, ossia l'indomani mattina, la macchina era praticamente scomparsa. Il danno economico è stato, in fase di denuncia formalizzata ai carabinieri di Canicattì, quantificato in circa 500 euro.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare la banda di balordi o anche, soltanto, qualcuno dei componenti.