Posteggia sotto casa e dopo pochi giorni l'auto sparisce: 58enne denuncia furto

Parcheggia l'auto, una Fiat Panda, nei pressi della sua abitazione e, pochi giorni dopo, al momento di riprenderla, non la ritrova più. Ha 58 anni l'agrigentino che ha subito, in pieno centro, il furto della sua utilitaria. L'uomo, naturalmente, non riusciva a credere ai propri occhi quando non ha più ritrovato la vettura. E per un po', temendo d'aver posteggiato in un altro punto, ha girato e rigirato lungo le viuzze del centro. Poi, la consapevolezza: la Fiat Panda era stata rubata.

L'agrigentino ha denunciato, a carico di ignoti, alla polizia. E gli agenti hanno avviato le indagini per provare a venire a capo, identificando i ladri, dell'ennesimo fatto di microcriminalità. Agrigento non è del resto la "patria" dei furti d'auto.

Scontato, anche se mancano le conferme istituzionali, che uno dei primi passaggi investigativi sia stato quello della verifica di eventuali impianti di videosorveglianza presenti nella zona.